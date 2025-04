Łączenie wzorów to dla wielu kobiet bardzo duże wyzwanie. Wiele z nas woli po prostu nie ryzykować i stawia na klasyczne zestawienia, które są bardziej bezpieczne. Ale nie ma się co bać!

Jeżeli same nie jesteście pewnie jakie ubrania i printy warto ze sobą zestawić szukajcie inspiracji. Bardzo dobrym pomysłem jest podpatrywanie gwiazd i oglądanie pokazów mody. My właśnie z tych ostatnich staramy się brać przykład. Tym razem padło na look z jesienno-zimowego pokazu marki Blue Les Copains. Kratka, paski i pepitka... zobaczcie, co z tego wyszło.

Zainspiruj się stylem z pokazu

Cienki golf zdobiony paskami i płaszcz w pepitkę wypatrzyłyśmy w najnowszej kolekcji H&M. Spodnie 7/8 zdobione drobną kratką znalazłyśmy wśród najnowszych propozycji marki Zara. Do tego jeszcze dodatki, które będą "niewidzialnym" uzupełnieniem całości. Wygodne trampki slip-on i pojemna torebka w czarnym kolorze - obydwie rzeczy znajdziecie w Mango. Co myślicie o naszej wersji stylizacji wypatrzonej na pokazie mody? Podoba się wam?

