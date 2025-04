Jak dobrać dżinsy do figury?

Podpowiadamy, jak najprościej dobrać dżinsy.

Przede wszystkim wybierz taki model, który dobrze na tobie leży i kolor, w którym dobrze się czujesz. Dżinsy to absolutna klasyka w garderobie i tym należy kierować się przy ich wyborze. Wszelkie nowinki w modzie - owszem, ale zawsze warto mieć w szafie jedną ponadczasową parę dobrej jakości spodni dżinsowych. Nigdy nie wyjdzie z mody i posłuży nam nie raz na różne okazje.

Aby idealnie dopasować fason spodni do sylwetki, przymierzaj do skutku! Asortyment dżinsów jest bardzo szeroki, więc na pewno uda ci się upolować idealną dla ciebie parę. Na zakupy zabierz kogoś zaufanego i szczerego, kto trzeźwym okiem oceni, czy dżinsy dobrze na tobie leżą.

Pamiętaj, że dżinsy nie są strojem formalnym, w którym należy "trzymać fason". Nosimy je na wiele luźnych i niezobowiązujących okazji, np. na spacer czy piknik. Sprawdź zatem, czy jest fason, który wybrałaś jest wygodny i możesz w nim swobodnie siadać, kucać, etc.

Rozmiar rozmiarowi nierówny, dlatego do przymierzalni zabierz co najmniej dwa rozmiary wybranego przez siebie modelu. Będziesz miała porównanie.

Jasne kolory i przetarcia pogrubiają, ciemne natomiast sprawiają, że sylwetka wygląda smuklej. Dlatego chcąc zatuszować zbyt masywne uda, zrezygnuj z dżinsów z przetarciami w tym miejscu.

Uważaj na kieszenie na pupie. Zbyt duże optycznie spłaszczą pośladki, a zbyt małe (lub ich brak) - optycznie powiększają.

Zbyt krótkie czy podwinięte nogawki optycznie skracają sylwetkę, dlatego zrezygnuj z nich, jeśli jesteś filigranowa i nie lubisz nosić wysokich obcasów.

Dżinsy z prostymi nogawkami

Ten najbardziej klasyczny fason dżinsów z prostymi nogawkami jest bezpieczny dla każdego typu sylwetki. Optycznie wydłuża nogi, więc nawet niewysokie dziewczyny będą wyglądać dobrze w tego typu dżinsach, szczególnie, jeśli założą do nich szpilki. Ważne jest, aby odpowiednio dopasować długość nogawek. Powinny one delikatnie zakrywać buty. Te sięgające do kostek polecamy wyłącznie długonogim. Czy wybrałaś już swoje ulubione jeansy damskie 2018 roku?

Dżinsy typu rurki

Rurki najlepiej wyglądają na wysokich i szczupłych dziewczynach ze zgrabnymi nogami. Te nieco niższe powinny wybierać fasony dłuższe niż do kostek, wówczas optycznie wydłużone zostaną nogi. Jednak mając nieco zaokrągloną sylwetkę wcale nie musisz rezygnować z dżinsów typu rurki. Z powodzeniem noszą je nawet gwiazdy o nieco krągłej sylwetce, jak Scarlett Johansson oraz Kim Kardashian. Klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim dopasowaniu modelu oraz... założeniu do nich szpilek! Natomiast rurek powinny unikać ich posiadaczki figury typu jabłko.

Najmodniejsze rurki na wiosnę i lato

Dżinsy z rozszerzanymi nogawkami

Dżinsy z rozszerzanymi nogawkami doskonale sprawdzą się przy figurze typu gruszka. Optycznie wyrównają proporcje oraz wysmuklą dolne partie ciała. Sprawdzą się przy chęci zamaskowania "boczków" i brzucha. Odpowiednio dobrane sprawią, że nogi będą wyglądać rewelacyjnie! Ponadto podkreślą zgrabną i pełną pupę. Niezwykle kobiecy fason. Zawsze na czasie. Noszony do butów z wysokimi obcasami - optycznie wysmukla i wydłuża nogi!

Dżinsy z rozszerzaną nogawką

Dzwony

Fason popularny w latach 60-tych wciąż jest modny. Komu pasuje? Świetnie sprawdzi się w przypadku masywnych bioder i ud, które chcemy ukryć. Wówczas wybierzmy dżinsy w kolorze ciemnego granatu, bez przetarć i zdobień. Paradoksalnie, dobrze w dzwonach dobrze będą wyglądać również bardzo szczupłe dziewczyny, które chcą dodać sobie nieco krągłości i kobiecości za pomocą stroju. W tym przypadku - przetarcia mile widziane!

F&F, Orsay, New Yorke

Dzwony - trend na wiosnę i lato

