W Hollywood odbyła się premiera nowego filmu Petera Bogdanovicha "Dziewczyna warta grzechu" ("She's Funny That Way"). Tym ciekawsze wydarzenie, że oprócz gwiazd filmu Jennifer Aniston i Owena Wilsona na ściance pozowała Iza Miko. Nasza polska przedstawicielka w Hollywood wyglądała pięknie jednak jej stylizacja dawała wiele do życzenia. Ładna sukienka z rozkloszowanym dołem wyglądała ładnie jednak dodatki były średnie. Najgorsza jednak była torebka, która przy tej stylizacji była totalnie z innej bajki.

Gwiazdy na premierze "Dziewczyna warta grzechu"



Jennifer Aniston, która ostatnio zrobiła niespodziankę i wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera pojawiła się po raz pierwszy na czerwonym dywanie chwaląc się obrączką. Obok niej na imprezie można było podziwiać wciąż świetnie trzymającą się Jane Seymour a także gwiazdę filmów lat 90. Menę Suvari.

Zajrzyjcie do naszej galerii, którą znajdziecie poniżej i oceńcie wszystkie looki. Jak na ich tle wypadła nasza Polka? Wyglądała dobrze a może jej styl odbiega od hollywoodzkiego. Według nas Iza Miko jest piękną kobietą jednak powinna się nią zająć stylistka - na pewno pchnęło by to jej karierę do góry. Wiemy w końcu jak to działa.

