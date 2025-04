Iza Lach to 25-letnia piosenkarka, kompozytorka i producentka z Łodzi, która zasłynęła przede wszystkim wygraną w konkursie na remiks piosenki Snoop Dogga. Od tamtej pory ich współpraca kwitnie, a kalifornijski rapper i jeden z najsłynniejszych twórców muzyki hop hopowej wyprodukował dla niej cały album "Set if Off. Od tamtej pory niepozorna Polka i wielka gwiazda przyjaźnią się. Nic dziwnego, że polska marka właśnie ja wybrała do promocji linii „Beautiful Disaster” na jesień 2014.

Iza Lach dla Cropp na jesień 2014

Kolekcja „Beautiful Disaster” to miks łączący w sobie elementy charakterystyczne dla stylu hip-hopowego, sportowego i rockowego z błyszczącymi elementami glamour. Główne kolory kolekcji to biel i czerń zestawione z czerwienią i srebrem, a ubrania to patchworkowa mieszanka wzorów i faktur. Najnowsza kolekcja kumpeli Snoop Dogga dostępna będzie w salonach marki już w tym miesiącu.

