IVY PARK to nowa marka odzieżowa (należąca do brandu Topshop) produkująca sportowe ubrania dla kobiet. Powstała w październiku 2015 roku, gdy Beyonce i Sir Philip Green ogłosili swoją najnowszą współpracę. W połowie kwietnia światło dzienne ujrzała najnowsza kampania marki #MYPARK, której gwiazdą została oczywiście Beyonce. Udało się nam zdobyć niepublikowane dotychczas zdjęcia, które znajdziecie tylko u nas.

IVY PARK sportowe ciuchy dla stylowych dziewczyn

W kolekcji znajdziecie ubrania, które przypadną do gustu każdej dziewczynie kochającej sport i modę. Wygodne legginsy, sportowe biustonosze, praktyczne bluzy czy komfortowe topy. Większość rzeczy jest w kolorze ponadczasowej czerni i szarości. Jeżeli to do was nie przekonuje, zapewne ucieszycie z kolorystycznych akcentów w postaci niebieskiego, turkusu czy różu. Kolekcję znajdziecie w sklepie internetowy Zalando i Topshop.

To kolekcja, którą można nosić nie tylko podczas uprawiania sportu i która odzwierciedla energię, siłę i dobre samopoczucie kobiet niezależnie od tego, gdzie mieszkają.

- tłumaczy Carsten Hendrich, VP Brand Marketing Zalando.

