Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają najgorętsze imprezowe stylizacje na rok 2012, koniecznie zajrzyj to tego artykułu! Zobacz, co proponują najwięksi projektanci i wybierz swoje inspiracje na najbliższa imprezę!

Zobacz szafę imprezowiczki! Najmodniejsze ubrania na imprezy!

Jeśli strój na imprezę, to tylko w stylu prawdziwej gwiazdy! I nie chodzi tu o podkradanie sukienek ikon świata filmu czy muzyki, ale ubrania błyszczące cekinami, złotem i drobnymi kryształkami! W takim stroju nie potrzebujesz już biżuterii, kreacja sama błyszczy w świetle jak milion dolarów, a ty możesz być pewna, że będziesz gwiazdą imprezy. Jeśli nie wiesz jak nosić się takich błyskotkach, zobacz, jak to wygląda na wybiegu u poszczególnych projektantów. Do załączonych przykładów wyszukaliśmy kilka ubrań i dodatków właśnie w ich stylu, które możesz wykorzystać w swoich kreacjach.

W Stylu D&G

Buty - Converse, Pierścionek - Stereo, Torebka - Mango, Sukienka - Mango, Kolczyki - Stereo, Bransoleta - Mango

Styl z domu mody D&G jest pełen słów pisanych i to dosłownie! Na pokazie dominowały napisy w soczystych, zdecydowanych kolorach, które formowały się w różnorakiej szerokości pasy. Wyjątkową kreacją zwieńczająca cały pokaz była propozycja z cekinów - dokładnie ta na załączonej grafice. W prawdzie ciężko jest znaleźć sukienkę dokładnie w tym stylu, jednak wyrazista cekinowa wersja innej marki, zestawiona z ciekawymi dodatkami, minitrampkami również zrobi wrażenie na imprezie lub koncercie.

Zobacz całość pokazu:

D&G fall 2011

D&G fall 2011

W stylu Balmaina

Sukienka - Mango, Buty - H&M, Pierścionek - Stereo, Bransoleta - Mango

Kolejna propozycja należy do domu mody Balamin. Kreacje prezentowane na ich pokazie mieniły się złotem, srebrem oraz głębokim szafirem. Modelki prezentowały do nich masywne buty na styl męski, które świetnie komponowały się z wszystkimi kreacjami w stylu glam-rocka. Jeśli tobie również podobają się ich pomysły, postaw na kilkukolorowe cekinowe sukienki lub bluzki i zestaw je z obcisłymi ciemnymi spodniami (najlepiej skórzanymi) oraz marynarką.

Zobacz całość pokazu:

Balamin Fall 2011

Balamin Fall 2011

W stylu Giorgio Armani

Sukienka - Nu by Tokarska, Torebka - River Island, Buty - Stylowe Buty, Naszyjnik - Solar

Kolejna propozycja jest zdecydowanie bardziej elegancka i z pewnością najlepiej spełni się na bardziej "wymagającej" imprezie tudzież balu. Srebrzyste sukienki zestawiane z orientalną biżuterią prezentują się zjawiskowo, gdyż łączą w sobie dwa trendy i są po prostu piękne! Jeśli tobie również najbardziej podobają się takowe stylizacje, szukaj ubrań eleganckich wykonanych w połyskliwych materiałach. Różnorakie zdobienia złotymi i srebrnymi nićmi, jak i brokatowy blask jest tutaj jak najbardziej pożądany.

Zobacz całość pokazu:

Giorgio Armani fall 2011

Giorgio Armani fall 2011

