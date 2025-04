Niektóre gwiazdy kochają imprezy i doskonale wiedzą, co na nie włożyć! Zobacz, co noszą i sama stań się królową nadchodzących zabaw...

Janelle Monae, Katy Perry oraz wokalistka zespołu Florence and the Machine - Florence Leontine Mary Welch. Wszystkie mają unikatowy styl i doskonale orientują się w światowych trendach, praktycznie je lansując. W poniższych stylizacjach zobaczysz modny styl męski, trendy lat 80-tych, które nieubłaganie wprowadzają nas w rok 2012 oraz enigmatyczny look retro. Oprócz samych stylizacji, możesz zobaczyć i posłuchać utworów wokalistek. Gotowa na dobra zabawę?

Janelle Monae

Spodnie - H&M, Koszula - Simple, Marynarka - Camaieu, Kolczyki - Jubitom, Buty - Stylowe buty

Ta wokalistka zmieniła świat mody i zainspirowała go do bardzo modnego trendu męskiego. Najnowsza kolekcja D&G opierała się na inspiracji tą drobną osóbką. Jak mówią sami projektanci - ubiera się jak mężczyzna, ale jest niesamowicie kobieca! Garnitur, biała koszula i stosowne (również męskie) dodatki są jej znakiem rozpoznawczym. Jeśli chcesz wglądając jak Monelle, postaw na prosty zestaw oraz koszulę z wiązaniem pod szyją.

Zobacz Janelle Monae w akcji:

Janelle Monáe - Tightrope

Katy Perry

Sukienka - H&M, Buty - Venezia, Kurtka - River Island, Kolczyki - Jubitom

Zamężna imprezowiczka, zaskakuje swoim poczuciem humoru i stylizacjami. Jej piosenka "Last Friday Night" odniosła spory sukces i słychać ją na niejednej imprezie. Katy zawsze stawia na zwariowany, a zarazem słodki styl, w którym zdecydowanie jej najlepiej. Całość przeplata się z motywami pin-up girls, co dodaje całości kokieterii. Wokalistka lubi zdecydowane kolory oraz oryginalne fryzury na styl lat 60-tych, choć ostatnio można było ją oglądać w krótkiej fryzurce z dłuższym przodem, my zdecydowanie wolimy ją w lokach...

Zobacz jak bawiła się Katy:

Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

Florence

Sukienka - River Isand, Buty - Mango, Kolczyki - Stereo, Pierścionek - H&M

Sukienka wokalistki Florence and the Machine jest utrzymana w niezwykle enigmatycznym stylu retro. Zawsze dobiera piękne kreacje, które już od dłuższego czasu stały się inspiracją projektantów do wykreowania nowej kobiecości, krążącej wokoło trendów lat 20-tych. Koronki, jedwabie i subtelne prześwity doskonale uzupełniają jej styl. Zobacz, więcej ciekawych stylizacji, jakie wprowadza do w swoich niezwykłych piosenek...

Zobacz hipnotyzującą Florence:

Florence + The Machine - You've Got the Love

Zobacz również inne kreacje:

