Idealny jedwab - wywiad z Anną Korytowską

Ze wszystkich materiałów najbardziej ukochałaś jedwab, dlaczego ta właśnie tkanina jest „naj”?

Reklama

Jedwab ma wiele odsłon, daje nieskończenie wiele możliwości do kreowania formy.

Jest materiałem naturalnym, w którym człowiek czuje, że ”oddycha”.

Dla mnie jako projektanta ważne jest, że poprzez zastosowanie różnych gatunków tego materiału mogę realizować projekty, kreacje, w których każda kobieta odnajdzie siebie - zwiewne żorżety, sztywne tafty,…kiedy poznajemy mnogość rozwiązań, łączeń różnych materii jedwabnych to okazuje się, że odkrywamy wciąż coś nowego.

Twierdzisz, że „prawdziwa wielkość ubrana jest w prostotę”, co to dla ciebie oznacza?

Prostota to „wyczucie” – we wszystkich sferach życia, a co się z tym wiąże również w ubiorze. To nie tylko umiejętność dostosowania kreacji do okoliczności, ale zwrócenie uwagi na proporcje.

To zdanie zawiera w sobie wiele aspektów.

Na początku mojej drogi projektowej było punktem wyjścia do tworzenia form ubioru.

Powstały moje pierwsze prace oparte na kwadracie, kole, trójkącie. Teraz również bazuję na prostych figurach geometrycznych nadając im formy przestrzenne i budując nowe struktury.(foto)

Prezentujesz swoje prace w Polsce i za granicą. Gdzie je można znaleźć?

Aktualnie skoncentrowałam się na pracy w mojej galerii autorskiej w Suchym Lesie/Poznań.

Zapraszam!

Może się to wydawać dziwnym, ale obrałam taką drogę.

Pozwala mi to na duży komfort pracy i dopracowanie szczegółów.

Rzeczy, które powstają w mojej pracowni wszystkie podpisuję własnoręcznie.

Osobiście omawiam projekty z klientkami. Dwa razy w roku przedstawiam nowe kolekcje.

Na wybiegach lub kameralnie w mojej galerii.

Ubranie to sztuka użytkowa. Czy możemy wyglądać zachwycająco na co dzień, w tej wielkiej bieganinie, którą funduje nam pędzący świat?

TAK,TAK,TAK!!!

Świat rzeczywiście pędzi, a my razem z nim. Warto jednak zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w siebie i na siebie.

Jesteś wykładowcą ASP w Poznaniu. Czego uczysz studentów?

Sztuki projektowania ubioru.

Wiele osób uważa, że jeśli ktoś zajmuje się modą, to znaczy, że w środku jest pusty, dba tylko o otoczkę. Co ty na to?

Ślepe podążanie za modą na pewno nie rozwija…, niemniej moda jest swego rodzaju międzynarodowym językiem i nie ukrywajmy ogólnoświatowym biznesem.

Moda nie jest jednak priorytetem w moich pracach. Pozostaję wierna swojemu stylowi i do tego namawiam innych, by czerpali z mody to, co dla nich jest interesujące.

Jaka figura kobieca powinna być idealizowana? W tej chwili zaczyna się iść pod prąd i pomału lansuje się okrągłe kształty. Zawsze komuś jest przykro, albo tym co mają za dużo kilogramów, albo za mało…

Stawiam na osobowość w różnych odsłonach.

Piękno przybiera różne kształty. Świadomość własnych atutów + dobry ubiór…

Przez wszystkie lata gdy zajmujesz się modą i projektowaniem na pewno poznałaś wielu ciekawych ludzi. Kto zrobił na tobie największe pozytywne wrażenie?

Jest wiele takich osób.

Dlaczego?

Lubię ludzi z pasją, spontanicznych, pełnych życia.

Jak powinien wyglądać naprawdę dobry projekt?

Powinien odpowiadać na zadany temat. Ubiór to nie tylko piękna suknia wieczorowa, ale również kostium teatralny, czy uniform. Każdy z tych projektów odpowiada innym kryteriom.

Czy są takie miejsca w Polsce, w których mamy więcej dobrze ubranych ludzi?

To nie zależy od miejsca.

Wydaje się, że w dużych miastach jest bogatsza oferta sklepów i ludzie są odważniejsi w noszeniu…

W pewien sposób kreujemy siebie poprzez ubiór, chcemy podkreślić swoją indywidualność, wyróżnić się z tłumu lub też nie mamy na to ochoty. W mieście mamy więcej możliwości…, a sklepy – tu bywa różnie. Dbanie o modny wygląd i spędzanie czasu na zakupach w sklepach odzieżowych stało się zjawiskiem społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym. Stało się modą.

Reklama

Bardzo dziękuję za rozmowę