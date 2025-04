I AM ENOUGH - odkryj nową kampanię renee pełną trendów na sezon SS23

Co kryje się za hasłem najnowszej kampanii renee? Wszystkie uczucia i czyny, cała motywacja oraz uczucie spełnienia (lub jego brak) ma źródło w naszej relacji ze sobą. Kampania I AM ENOUGH to zaproszenie do wspólnej podróży w głąb siebie. To ekscytująca droga, w której uświadamiamy sobie, że mamy wszystko, aby dotrzeć do miejsca, w którym chcemy być. Wystarczy, że połączymy się ze swoją wewnętrzną siłą i intuicją. To właśnie dzięki akceptacji siebie i zrozumieniu swoich uczuć jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele.