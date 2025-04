Marka Hunter, którą znamy przede wszystkim dzięki kaloszom, podczas londyńskiego Fashion Week zaprezentowała kolekcję wiosna/lato 2015. Był to 2. w historii pokaz, podczas którego marka zaprezentowała zupełnie nowe modele butów i akcesoriów.

Hunter na wiosnę i lato 2015

To następna kolekcja, która pozostaje wierna kultowemu modelowi „Original” i opiera się w projektowaniu na 28 poszczególnych częściach jego konstrukcji, w tym szczególnie na klamrach i naturalnym kauczuku. Pokaz odbył się w centrum brytyjskiej stolicy, w oryginalnym miejscu przeznaczonym na basen. W sercu przestrzeni przestrzeni całego spektaklu zostały zawieszone ogromne ekrany, na których puszczono film przygotowany we współpracy z artystą Matem Maitlandem . Był on rodzajem tła i jednocześnie surrealistyczną, podwodną narracją dla widowiska. Całość wypadła fantastycznie, widać że Hunter podjął wyzwanie modowej ewolucji!

Kolekcja odkrywa wiele sprzeczności między kwintesencją brytyjskiego poczucia ekscentryczności, a dążeniem do innowacji. Nawiązuje do Dazzle, czyli rewolucyjnej formy kamuflażu. Dazzle to „zakręcona konwencja” i ”innowacja poprzez kreatywność” w jednym, czyli dwa podstawowe rdzenie marki Hunter.

- powiedział Alashair Willis, dyrektor kreatywny marki

