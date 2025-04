House właśnie przedstawił swoją najnowszą kolekcję na wiosnę i lato 2015. Tym razem polski brand postawił na projekt ON/OFF. A co w nich chodzi?

House wiosna-lato 2015

Marka przedstawia swoje najnowsze projekty na bohaterach w drodze na festiwal. Widzimy ich w 2 różnych wersjach – ON, czyli spokojnej i zaplanowanej podróży oraz OFF – wszystko to, czego nie było w planie. A się wydarzyło - spontan.

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia kampanii reklamowej House, które pokazują charakter najnowszej kolekcji, pozwalającej każdemu podkreślić swój indywidualny styl. W sklepach marki już teraz znajdziemy m.in. kultowy dzins i rockowy luz, ale również wygodne, miejskie ciuchy a także ciekawe nadruki. Podoba się wam?

