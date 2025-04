W hotelu Beverly Wilshire Four Seasons w Beverly Hills odbyła się wielka coroczna impreza Hollywood Foreign Press Association’s annual Grants Banquet. Na evencie można było zobaczyć kilka świetnie ubranych gwiazd. A wśród nich brytyjską aktorkę, 32-letnią Emily Blunt, która pojawiła się na imprezie z ukochanym - Johnem Krasinskim - aktorem polskiego pochodzenia. Emily wybrała na tę okazję czarną sukienkę koktajlową Michaela Korsa i sandałki na obcasie Casadei. Wyglądała bosko! Elegancko, ale sexy.

Gwiazdy na imprezie Hollywood Foreign Press Association

Obok niej na czerwonym dywanie można było podziwiać 49-letnią piękność Halle Berry. Ekstrawagancka kreacja w mocnym kolorze ozdobiona koronką to odważny ruch. Jednak jak wygląda się tak jak ona można założyć dosłownie wszystko.

41-letnia Elizabeth Banks ("Igrzyska Śmierci", "Dzień z Życia Blondynki"), pojawiła się na ściance w kreacji doskonałej. Sukienka w kobiecym kolorze i o kroju vintage prezentowała się na niej pięknie. Zaś 33-letnia Sophia Bush ("One Tree Hill"), postawiła na seksapil w męskim wykonaniu. Sukienka o kroju męskiej marynarki pasuje do niej doskonale. Jednak to Wy oceńcie, która z nich wypadła najlepiej. Zagłosujcie w naszej sondzie.

