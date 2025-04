Przed wami najnowsze propozycje z kolekcji H&M+ na zimę 2014. Tym razem popularna sieciówka dla swoich klientek w rozmiarze 44+ przygotowała kilkanascie pomysłów na modną i gustowną stylizację. W linii, jak można się domyślić przeważają czernie, bo w końcu wyszczuplają sylwetkę. A do tego kilka pomysłów na wieczór, do pracy i na co dzień.

Projektanci marki H&M+ w odpowiedni sposób podkreślają walory krągłych sylwetek, ukrywając jednocześnie wady. Jeśli sukienka to modna tuba, która zaznaczy pupę. Jeśli wolisz casual to postaw na legginsy i tunikę o długości do uda. W ten sposób będziesz czuła się najswobodniej. A co jeszcze przygotowało H&M+ na zimę 2014? Zobaczcie w naszej galerii.

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z kolekcją H&M+ na zimę 2014: