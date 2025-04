W sklepie H&M, pojawiła się krótka linia pełna ekstrawaganckich ubrań. Lookbook promujący modne stylizacje na nadchodzące sezony bardzo nas zaskoczył. Skandynawska sieciówka lubi nowatorskie rozwiązania i odważne projekty i właśnie nas w tym utwierdziła.

Wśród najnowszych projektów H&M na wiosnę 2014, znajdujemy modne, minimalistyczne ogrodniczki oraz spodnie i spódnice ołówkowe oraz kopertowe z suwakowymi aplikacjami. Krótki top z nadrukiem i ekstrawaganckimi falbankami. Do tego oversize'owe bluzy, swetry i sukienki. My już mamy kilka swoich typów w najnowszej kolekcji. A na koniec szałowa szmizjerka, kto by pomyślał :)

