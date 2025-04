Kolejna odsłona wiosenno-letniego H&M przed nami. W sklepach marki już pojawiła się kolekcja "Gallery Girl", która prezentuje się niezwykle stylowo. Chcesz wyglądać, jak intelektualistka z artystyczną duszą? Najlepiej przy okazji - mieszkanka Paryża... Ta kolekcja jest właśnie dla Ciebie!

Dziewczęca elegancja i ubrania, jak obrazy

Co zobaczymy w tej kolekcji H&M? Są tu przede wszystkim printy przypominające obrazy, a to jeden z najmodniejszych tendencji na pokazach mody. Oprócz tego pojawiają się tu także grzeczne spódniczki midi, ale w towarzystwie... cekinów! Nas najbardziej zachwyca kimono z cienkiego materiału z cekinami! A w ramach dodatów? Hitem jest retro opaska noszona do natapirowanych włosów!

Zobaczcie całą kolekcję marki: