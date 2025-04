H&M pokazał właśnie swoją wiosenną kolekcję, którą ku naszej uciesze prezentuje Monika Jac Jagaciak. Piękna Polka w modnych ubrania z H&M wygląda świeżo, dziewczęco i pięknie. Ale wróćmy do samych ubrań.

H&M na wiosnę 2014

Szwedzka sieciówka nazywa pierwsze sezonowe propozycje "Współczesnym Luzem". Zwiewne kreacje, modne printy i kroje w stylu lat 70. to na tyle uniwersalne projekty, że każda może czuć się w nich dobrze. W sklepach marki nie zabraknie również odważnych crop topów, rozkloszowanych spódnic, kombinezonów i modnych dodatków. Cieszy nas to, że np. ekstrawagancki model płaszcza w intensywny wzór to już codzienność, a nie luksus widziany w amerykańskich filmach sprzed kilku dekad.

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z lookbookiem H&M na wiosnę 2014: