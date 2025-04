Specjalnie dla was prezentujemy wiosenno-letnie propozycje H&M w ruchu. Na zdjęciach możemy oglądać ubrania do woli, jednak dopiero w ruchu możemy dojrzeć dokładnie jak układa się materiał i jak ciuchy prezentują się na ciele. My już kochamy te nadruki, kolory i frędzle. Na pewno będą szałowo wyglądać w sezonowych stylizacjach.

Zobaczcie lookbook H&M na wiosnę i lato 2013 na wybiegu: