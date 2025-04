Do sklepów H&M trafiły właśnie nowości z kolekcji "Trend", czyli linii z charakterystycznymi elementami przeznaczonymi specjalnie dla prawdziwych fashionistek i trendsetterek. Kolekcje "Trend" nie są również dostępne we wszystkich sklepach sieci, co sprawia, że są jeszcze bardziej wyjątkowe. Tym razem głównym kolorem oprócz czerni jest słoneczny kolor żółty.

W kolekcji znalazły się 2 zestawy. Bombowa spódnica midi i crop top z falbanką i fantastyczna, biała bluza i spódnica z czarnym pudelkiem. Jak widać modny piesek jest wciąż wielkim hitem. W linii znalazło się również miejsce dla wciąż modnej siatki i żakardowy płaszcz z rękawami 3/4. Ten model prostego, oversize'owego okrycia to must-have sezonu. A, co jeszcze trafiło do sprzedaży w sieci H&M? Sprawdźcie zaglądając do naszej galerii.

Zajrzyjcie do naszej galerii z nowościami H&M Trend: