Chociaż pogoda za oknem jeszcze nie pozwala nam się cieszyć wiosną to na pewno wiele z was już zaplanowało imprezy na tegorocznych festiwalach muzycznych. W końcu moda festiwalowa to tradycyjny już punkt na mapie trendów sezonu. W związku z tym H&M przygotowało limitowaną kolekcję H&M Loves Coachella, która jest kwintesencją stylu boho i hippie. Bo jak inaczej możemy lansować się pod sceną na koncertach wielkich muzyków...?

Reklama

Moda festiwalowa na lato 2015

H&M stawia przede wszystkim na luźne konstrukcje, które w żaden sposób nie ograniczają ruchów. Etniczne wzory i nieodzowne frędzle to jeden z punktów zaczepienia kolekcji. W sklepach H&M znajdziecie również serię dodatków, które urozmaicą nawet bardziej tradycyjne looki. Apaszki, biżuteria czy modne wciąż kapelusze na pewno odmienia niejeden zestaw.

Podczas tegorocznych festiwali nie może zabraknąć w naszej walizce stylowego kimona. Ekstrawaganckie dodatki tj. szałowe lenonki to również jeden z must-haves. A ponadto szorty, ciężkie buty (nie wspominając o kaloszach, które na pewno się przydadzą), i t-shirtach z nadrukami. Fotonadruki, czy topy z hasłami i podobiznami słynnych artystów wciąż są na topie!

Reklama

Więcej mody na lato 2015:

Dżinsowe szaleństwo od LEE

Wakacyjne hity od YFL Reserved

Reese Witherspoon wygląda jak nastolatka