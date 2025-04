Styl boho jest bardzo urokliwy. Ma w sobie trochę romantyzmu, a trochę niegrzecznego szaleństwa jak w modzie hippisowskiej. Właśnie dlatego tak spodobała nam się odsłona kolekcji H&M na przełom zimy i wiosny. Co zobaczymy w kolekcji "Western chic"?

Są tu wyjątkowo modne, i charakterystyczne dla tendencji boho, frędzle. Pojawia się też ekoskóra na spódniczkach i kurtkach. W materiałach zobaczycie też dżins i naturalną bawełnę na bluzkach i tunikach. Nam najbardziej spodobał się look proponowany przez H&M z maksi czarną sukienką i kurtką z frędzlami. Co wy na to?

