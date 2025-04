Od jutra, 6 marca 2014 w wybranych sklepach H&M w całym kraju będzie można kupić elementy najnowszej kolekcji H&M na wiosnę 2014. Marka oprócz klasycznych elementów garderoby stawia na kontrolowaną ekstrawagancję. Już jutro będziecie mogły kupić wspaniałe koszule z aplikacjami i żabotami, bluzki z frędzlami i marynarki z nadrukami. Wszystko w lekkim, wiosennym stylu.

H&M wiosną 2014

To powolne przygotowanie do lata. W kolekcji znajdują się sukienki maxi i kombinezony, które sprawdzą się doskonale podczas wakacji. Do tego seksowne sukienki mini, szorty, spódniczki, bluzki i czego tylko dusza zapragnie. Musimy przyznać, że najnowsza kolekcja H&M jest doskonała! Uwielbiamy niemal jej każdy element.

