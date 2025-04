Już marzymy o wiośnie i wiosennej modzie. Tym większą przyjemność sprawia nam oglądanie lookbooka z najnowszej kolekcji H&M na wiosnę 2014. Pełna jest ona wyrazistych wzorów i słonecznych kolorów.

W kolorystyce zobaczymy przede wszystkim kontrast czerni z bielą, a także wesołe odcienie koloru żółtego. We wzorach królują paski - te grube, ale też te cienkie. A w krojach? Najwięcej znajdziemy tu krótkich, szerokich topów, spódnic midi - rozszerzanych i ołówkowych. Znajdą się też spodnie w nietuzinkowych krojach - typu marchewy, albo dzwony. Co wy na to?

