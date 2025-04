Chociaż finalista konkursu H&M Design Award 2015 zostanie ogłoszony jutro o godzinie 11.00 to już teraz z przyjemnością informujemy, że zwyciężczynią edycji konkursu w kategorii People’s Prize została Polka – Magdalena Brozda.

Reklama

H&M Design Award 2015



W konkursie wzięło udział 8 kandydatów wywodzący się ze światowej czołówki szkół designerskich. To już 4. edycja konkursu H&M Design Award, będącego wyrazem zaangażowania H&M we wspieranie przyszłych talentów, które pomogą rozwijać światową modę.

Magdalena Brozda uzyskała tytuł magistra na Geneva University of Art and Design. Jej kolekcja opiera się na pozytywnych ideach świętowania śmierci. A zajawkę jej projektów możecie zobaczyć zaglądając do naszej galerii znajdującej się poniżej.

Reklama

Więcej hitów z polską metką:

PLNY Lala kolekcja na zimę 2015

Magda Butrym i jej kolekcja na lato 2015

EVC Design i zimowe printy polskiej marki