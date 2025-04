Przy pracy nad kolekcją H&M Conscious Exclusive 2014, znana sieciówka zjednoczyła siły z zespołem młodych projektantów i entuzjastów - Ever Manifesto, którzy podobnie jak szwedzka marka pracują nad tym, by moda była w przyszłości coraz bardziej przyjazna środowisku. Ever Manifesto pojawiło się także w kampanii Conscious Exclusive razem z supermodelką i aktorką Amber Vallettą.

Kolekcja H&M Conscious Exclusive 2014 to specjalnie zaprojektowana, limitowana linia wykonana z wysokiej jakości materiałów z misternymi zdobieniami inspirowanymi stylem bohemy i zmysłową nutą flamenco. Musimy przyznać, że kolekcja wyjątkowo przypadła nam do gustu. Projekty są ponadczasowe, ekstrawaganckie i wyglądają jakby stworzone były przez największe domy mody na świecie.

Kolekcja ta będzie dostępna w wybranych 150 sklepach H&M na całym świecie, w tym i w Polsce, jak również w sprzedaży online.

