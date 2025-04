Już 6. listopada do wybranych sklepów trafi kolekcja H&M zaprojektowana przez dyrektora artystycznego domu mody Balmain. Jednak tymczasem prezentujemy kampanię reklamową marki w iście gwiazdorskiej obsadzie. Na zdjęciach promujących kolekcję #balmaination, możemy podziwiać m.in. Kendall Jenner (przyrodnia siostra Kim Kardashian), Gigi Hadid i modela znanego z teledysku Rihanny - Dudley'a O'Shaughnessy. Trzeba przyznać, że ekipa jest bardzo zacna a same ubrania jeszcze zacniejsze :)

H&M x Balmain - #balmaination

Jakiś czas temu Gigi Hadid pojawiła się w sukience z limitowanej linii Oliviera Rousteinga (projektant Balmain), która kosztować będzie ok. 2 tysięcy złotych. Niestety musimy się spodziewać, że najnowsze propozycje z tej szwedzkiej sieciówki nie będą kosztować tyle ile zazwyczaj. Jednak biorąc pod uwagę, że Balmain to najwyższy standard na pewno warto zainwestować w tego typu ciuchy.

Jak wcześniej wspomniałam Balmain to wysoka moda a ceny projektów Rousteinga sięgają horrendalnych cen. Jednak wyrafinowany design, najwyższa jakość i przepych to coś za co się płaci wysokie ceny. A kolekcja, która trafi do sprzedaży już na początku listopada 2015 zapowiada się doskonale. Już nie możemy się doczekać!

Głównym celem dla mnie, jako projektanta jest rozmowa z moim pokoleniem. H&M daje mi jedyną w swoim rodzaju okazję do wprowadzenia wszystkich w świat Balmain, realizację odrobiny swoich marzeń i stworzenie #HMBalmaination: globalnej wspólnoty zasilanej hashtagiem. Współpraca z H&M była dla mnie niesamowicie naturalna, ponieważ H&M jest marką, z którą wszyscy czują się związani. H&M jest wyrazem jedności, której i ja jestem zwolennikiem.

- mówi Olivier Rousteing

