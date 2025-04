Większość kobiet ceni sobie wygodę i funkcjonalność ubrań. To dlatego kochamy legginsy, a po pracy zamieniamy elegancki strój na dres i koszulkę. Już teraz będziemy świadkami prawdziwej modowej rewolucji. Sportowy styl stanie się must-havem miłośniczek urody i szyku. Zobacz, co będzie na topie!

Styl athleisure

Co powiesz na połączenie wygody z elegancją? Teraz, za sprawą ubrań athleisure, jest to możliwe. Stroje są wygodne i stylowe, a do tego dopasowane do ciała. Na dodatek nie ograniczają ruchów, są elastyczne i komfortowe, można je prać w pralce i nosić w wielu sytuacjach. Jednocześnie są modne i niezobowiązujące. Śmiało założysz je do pracy, na spacer czy imprezę. Od razu pokochałyśmy ten trend!

Wyobrażasz sobie ubrania, które wciąż są modne i się nie nudzą? Wszystko wskazuje na to, że moda na athleisure będzie obowiązywać zarówno w roku 2016, jak i w kolejnych latach. Według ekspertów, do 2020 r. stanie się jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku odzieżowego. My jesteśmy zachwycone!

Inspirują mnie kobiety, których styl wyraża swobodę, pewność siebie i opanowanie. Moim celem było stworzenie projektów, które przywołują właśnie te cechy, jednocześnie nadając kreacjom sportowy, dynamiczny charakter. Ubrania z tej kolekcji mają podkreślać wyjątkowość i indywidualność kobiet, które je noszą. Mają zapewniać wygodę i sprawiać, że będą się one czuć komfortowo we własnym ciele. Ubranie nie może ograniczać. Powinno sprawić, że każda kobieta będzie zawsze gotowa dać z siebie 100%.

Giles Deacon – brytyjski projektant

Jak dbać o ubrania athleisure?

