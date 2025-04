Kolor zielony w tym sezonie powrócił do łask, jednak w odświeżonej wersji, czyli z elementami opalizującymi. Dzięki temu łatwo go łączyć z innymi barwami. Szary, złoty, biały czy kremowy idealnie pasują do zielonego, który optymistycznie nastraja, kojarzy się z wolnością, radością i zabawą!

Jeden kolor od stóp do głów

Must have sezonu lato 2015 to kombinezon, idealnie, jeśli będzie w kolorze morskiej zieleni. Można w nim iść na spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową czy na domówkę. Zawsze gwarantuje idealny look. Zieleń podkreśla też piękno skóry muśniętej słońcem lub bronzerem. W połączeniu z zielnym lakierem do paznokci marki O.P.I albo modnymi butami powstaje rewelacyjny efekt. Aby uwydatnić rysy twarzy i podkreślić słoneczny nastrój polecamy bronzer marki H&M. Świetnie wymodeluje twarz i sprawi, że poczujesz się dzięki niemu bardziej kobieco.

Designerskie dodatki

Nie zapominajmy o dodatkach. Podkreślą nie tylko stylizację, ale i nasz temperament. Do kombinezonu możemy dobrać dodatki w tym samym lub kontrastowym kolorze. Naszą uwagę zwróciły śliczne zielone szpilki, idealne na randkę czy imprezę. Dopełnieniem stylizacji może też być stylowy gadżet, na przykład smartfon – Samsung Galaxy S6 +. Niesamowity zielony odcień obudowy tego telefonu i nowoczesny design spodobają się każdej miłośniczce mody! My jesteśmy pod wrażeniem!



Platforma #pięknieproste

Polecamy Wam też platformę #pięknieproste Różeny Opalińskiej. Znajdziecie tam garść przydatnych informacji na temat nowinek technicznych. Projekt powstał specjalnie z myślą o kobietach. Ma nam uświadomić, że nowe technologie nie są tylko domeną mężczyzn. Ambasadorki #pięknieproste pokazują, jak nowinki techniczne mogą ułatwić nasze życie. Każda z Ambasadorek prezentuje niezliczone funkcje i możliwości mobilnych urządzeń Samsung, ale też dzieli się listą przydatnych aplikacji oraz gustownych akcesoriów. My już korzystamy z platformy #pięknieproste! Sprawdźcie i Wy. Na prawdę warto!

