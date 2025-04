Reklama

Projekt Muzeum Historii Polski

CYKL: HISTORIA STYLU

Polska Moda Międzywojnia

Pierwszy w Polsce multimedialny projekt powstający z inicjatywy Muzeum Historii Polski przy współpracy polskiej projektantki Natalii Jaroszewskiej, mający na celu przybliżenie nieudokumentowanej historii mody polskiej.

Pierwsza edycja cyklu Historia Stylu realizowanego przez Muzeum Historii Polski poświęcona modzie lat 20-tych rozpoczyna się 1 marca 2007r. Na projekt składają się trzy niezależne, ale powiązane ze sobą wydarzenia:

I. „Chłopczyce Uwodzicielki Damy. Polska moda miedzywojnia” – książka autorstwa Natalii Jaroszewskiej

Zawartość publikacji:

Rozdział I: prezentacja sytuacji społeczno-kulturowej w Polsce podczas dwudziestolecia międzywojennego oraz trendów w modzie tego okresu

Rozdział II: ilustracje z żurnali z okresu dwudziestolecia międzywojennego, opis cech charakterystycznych stroi tego okresu

Rozdział III: przedstawienie polskich ikon stylu dwudziestolecia międzywojennego, takich jak Pola Negri, Nora Ney, Hanka Ordonówna czy Jadwiga Smosarska, wzbogacona fotografiami oraz komentarzami bohaterek

Rozdział IV: tekst stanowiący porównanie mody dwudziestolecia międzywojennego oraz mody współczesnej. Zestawienie zdjęć z tego czasu ze szkicami współczesnych strojów autorstwa Natalii Jaroszewskiej inspirowanych tamtymi czasami. Zwieńczeniem rozdziału są zdjęcia ubiorów Natalii Jaroszewskiej we współczesnych aranżacjach fotografowane przez Patrycję Woy-Wojciechowską

Konsultacja merytoryczna Anna Sieradzka, profesor UW, zajmująca się głównie zagadnieniami sztuki polskiej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz rzemiosłem artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kostiumologii i jej związków ze sztuką.

Książka będzie dostępna na www.czulybarbarzynca.pl, www.moda.com.pl, a także w Empikach oraz w dobrych księgarniach w całym kraju.

III. Tematyczny portal internetowy

ZASOBY SERWISU – Zagadnienia

MODA MIĘDZYWOJNIA – teksty, felietony z ilustracjami, różni autorzy, różne tematy; o ubiorze, dodatkach, stylu życia.

IKONY MODY – teksty o gwiazdach, dużo zdjęć z gazet, z filmów.

INSPIRACJE MIĘDZYWOJNIEM – Natalia Jaroszewska – tekst o projektantce, zdjęcia kolekcji, opisy wyjaśniające inspirację, informacje o książce, film z pokazu.

GRA. NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

MODA: LATA 20. - LATA. 30 – gra edukacyjna na podstawie ilustracji z ksiażki z możliwością porównywania różnych rodzajów strojów z obu okresów.

PRZEBIERALNIA – gra w ubieranie się w stroje z lat 20tych i 30tych poprzez przeciąganie elementu stroju ze zbioru na postać do ubrania.

SŁOWNICZEK – prosty zbiór określeń krawieckich, które można spotkać w grze

KLIP o 20-leciu międzywojennym

I. Impreza z cyklu Historia Stylu: 20-lecie Międzywojenne

• Pokaz kolekcji autorstwa Natalii Jaroszewskiej

• Wystawa grafik z książki oraz prezentacja tematycznego serwisu internetowego

• Pokaz krótkiego filmu o 20-leciu międzywojennym oraz fragmenty filmów z tego okresu

Impreza będzie miała formę pokazu mody. To pierwsza tego typu impreza w Polsce, która będzie owocem współpracy naukowej placówki, jaką jest Muzeum Historii Polski oraz znanej polskiej projektantki Natalii Jaroszewskiej. Ideą projektu jest zaprezentowanie nieudokumentowanej do tej pory historii polskiej mody. Ze względu na brak oryginalnych eksponatów, do współpracy zaproszono projektantkę, by inspirując się wiedzą o modzie lat 20-tych stworzyła współczesną kolekcję.



MUZEUM HISTORII POLSKI

Idea Muzeum Historii Polski to owoc poszukiwań nowoczesnych i pozytywnych form odpowiedzialności za prezentację polskiego dorobku historycznego. Znakiem rozpoznawczym Muzeum jest nie tylko nowoczesność formy przekazu (np. interaktywność, multimedialność), ale także jego rzetelność historyczna. Muzeum stara się przedstawiać dzieje Polski w formie przestrzennej i zrozumiałej dla zróżnicowanych grup odbiorców. Organizowane przez Muzeum ekspozycje mają zawsze innowacyjny charakter, by przez to lepiej dotrzeć do odbiorców. Przykładem może być zorganizowany przez Muzeum cykl wydarzeń „Przystanek Niepodległość” połączony z wystawą „Odważmy się być wolnymi" w Muzeum Narodowym, które odbyły się podczas warszawskich obchodów Święta Niepodległości.

Więcej informacji: www.muzhp.pl





NATALIA JAROSZEWSKANatalia Jaroszewska jest jedną z najbardziej znanych projektantek mody młodego pokolenia. O jej projektach mówi się, że wyrażają „200% kobiecości”. Inspiruje je kobieca sylwetka, dlatego każdy projekt podkreśla atuty figury. Wcięcie w talii, seksowne dekolty i odkryte plecy to jej znaki rozpoznawcze. Projektantka ubiera wiele znanych aktorek, m.in.

Joannę Brodzik, Katarzynę Cichopek, Agnieszkę Dygant, Karolinę Gruszkę oraz Katarzynę Bujakiewicz.

Natalia Jaroszewska ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych. W 2002 r. jej kolekcja została zaprezentowana w Belwederze na pokazie „Polska jest Trendy”, pod patronatem Pani Jolanty Kwaśniewskiej. W czerwcu 2004 roku Natalia reprezentowała Polskę na międzynarodowych warsztatach mody w Londynie, zorganizowanych przez ambasadę Wielkiej Brytanii. Również w tym roku projektantka zaprezentowała swoją kolekcje w Paryżu w rezydencji Ambasady Polskiej.

Więcej informacji: www.jaroszewska.com