Wiele osób z góry zakłada, że każdy projektant mody jest homoseksualistą. W większości przypadków tak właśnie jest jednak i w tej branży jest kilka kultowych nazwisk, które nie są gejami. Mamy dla was nie za długa listę modowych heteryków.

Heteroseksualni projektanci mody

Tommy Hilfiger czy Ralph Lauren od lat są w związkach małżeńskich. Te nazwiska to kwintesencja amerykańskiego stylu - a nawet rodzinny wzór do naśladowania - w klasycznym tego słowa ujęciu. Niedawno zmarły Oscar de la Renta ze swoją żoną Anette związany był kilka dekad. Zaś Rick Owens z Michele Lamy związany jest od lat. A do tego jego partnerka jest starsza od niego o prawie 20 lat.

Kolejnym przykładem jest Christian Lacroix, który ze swoją żoną Françoise jest w związku od 1974 roku. Podobnie jak Roberto Cavalli, którego miłość do swojej małżonki i muzy Evy okazuje na każdym kroku. Para ma również dzieci, które pracują w imperium modowym swojego taty.

Do mniej wam znanych a jednak kultowych nazwisk w świecie mody, którzy są heteroseksualni należą m.in.: Yohji Yamamoto, Elie Tahari, Paul Smith oraz Yigal Azrouel.

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak oni wyglądają!

