Pokazy haute couture to największe święto dla branży mody. W Paryżu największe marki prezentują swoje kolekcje na wiosnę 2016. My skupimy się na 3, które stworzyły Dior, Chanel i Versace. Wybrałyśmy spośród nich kilkadziesiąt sylwetek, które spodobały nam się najbardziej. Zobaczcie zatem co wykreowali tym razem.

Ekologiczny Karl Lagerfeld

Karl w swojej kolekcji Chanel haute couture zaprezentował iście delikatną kolekcję, która mocno kontrastuje z tą ostatnią. Jesienny pokaz był głośny i ultra high-tech. Ten jest kobiecy i subtelny a do tego ekologiczny. Ostatnio marka zabrała gości do kasyna teraz do minimalistycznego ogrodu, którego scenografia została przygotowana z materiałów z recyklingu. Podobnie jak niektóre z kreacji wyprodukowane z dzikiej bawełny. Oprócz klasycznych propozycji w stylu Coco - komplety z wełny boucle - na wybiegu, który po części pójdzie na kompost pojawiły się bogato zdobione kreacje, które na pewno nie są biodegradowalne. I całe szczęście!

fot. ONS.pl

Dior bez dyrektora kreatywnego

Ostatni pokaz Diora został przygotowany przez młody zespół po tym jak niespodziewanie dotychczasowy szef studia Raf Simons zrezygnował ze stanowiska. Świat mody przyjął kolekcję bardzo pozytywnie mówiąc, że kolekcja była spójna z polityką marki, która odświeża jej wizerunek. Może i tak, jednak jak na pokaz haute couture brakowało nam pewnej widowiskowości i teatralności. Świat się zmienia jednak na paryskich pokazach nie może zabraknąć chociaż sukni wieczorowej, która zamyka pokaz. Mamy nadzieję, że kolejne wybiegi Diora będą bardziej spektakularne.

fot. ONS.pl

Donatella Versace i jej Atelier

Dyrektor kreatywna marki w doskonały sposób zachowała dawne smaczki marki i ubrała swoje modeli w nowoczesną kolekcję z nutką nostalgii. Najbardziej seksowna kolekcja podczas paryskiego haute couture. Kolekcje opinające się na modelkach, zwiewne materiały i odkryte ciało. Widać tu wciąż wpływ sportowych trendów jednak w bardzo wysublimowany sposób użytych w wieczorowych kreacjach. Sama projektantka przyznała, że praca nad tą kolekcją zajęła jej najwięcej czasu w historii, jednak branża zastanawia się czy na pewno czas poświęcony na jej stworzenie jest adekwatny do efektów? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie same.

fot. ONS.pl

