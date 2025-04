W Nowym Jorku odbyła się wielka gala Harper's Baazar Celebrates Icons By Carine Roitfeld, na którą była naczelna Vogue Paris zaprasza największe gwiazdy świata mody. Nic więc dziwnego, że na czerwonym dywanie można było spotkać tłum top modelek, projektantów i ikon mody każdego rodzaju.

Reklama



Gwiazdy na imprezie u Carine Roitfeld

Lady Gaga na czerwonym dywanie pojawiła się w czarno-białym stroju projektu Alexandre Vauthier Couture. Gwiazda wyglądała świetnie, bardzo w swoim stylu, ale nas nie powaliła z nóg jej stylizacja. W przeciwieństwie do Alessandry Ambrosio. Aniołek Victoria's Secret w czarne kreacji tkanej z połyskujących nici wyglądała ultra sexy.

W przeciwieństwie do koleżanek z branży Donatella Versace pojawiła się na imprezie w jasnej sukience projektu Versace, oraz w ażurowych kozakach też swojej marki. Zaś top modelka z RPA - Candice Swanepoel wystąpiła w jedwabnej sukni do ziemi Kaufmanfranco w kolorze baby blue. A na koniec wciąż piękna Karolina Kurkova. Słynna modelka postawiła na garnitur od The Row (marka bliźniaczek Olsen), oraz szpilki od Toma Forda.

Reklama

Więcej stylizacji gwiazd:

Gwiazdy na festiwalu w Wenecji 2014

Agnieszka Szulim nosi ubrania z H&M

Ubierz się w stylu Agnieszki Włodarczyk

Zajrzyjcie do galerii z kreacjami gwiazd na imprezie w NYC: