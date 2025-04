Do Halloween pozostała jeszcze chwila, dlatego proponujemy już teraz zastanowić się nad odpowiednim przebraniem. W tym roku, jak i w latach poprzednich stawiamy na inspiracje wprost z Hollywood. W końcu kultowe postacie z filmów to zawsze świetna zabawa! Wybrałyśmy dla was kilkanaście kostiumów, które w łatwy sposób możecie stworzyć zaglądając do swojej szafy, lub ten należącej do babci.

Modne Halloween w stylu Hollywood

Moda na lata 90. trwa, dlatego proponujemy wam stworzyć zabawny look w stylu Brendy Walsh, czy Donny Martin z Beverly Hills 90210. Wystarczą spodnie z wysokim stanem, crop top i grube skarpety. Podobny styl prezentuje Alicia Silverstone w filmie "Clueless". Ten kultowy obraz z lat 90. jest bardzo łatwy do skopiowania. Podkolanówki, krótka spódniczka i naręcze papierowych toreb z modnych sklepów.

Dla miłośniczek wcześniejszych dekad proponujemy look Faye Dunaway z filmu Bonnie & Clyde. Ten jakże modny look jest nie tylko charakterystyczny dla lat 70, ale i ultra modny jesienią i zimą 2014/2015. Golf, apaszka i spódnica midi, a i nie można zapomnieć o berecie! A co wy na strój na Halloween rodem z "Ptaków" Hitchcocka? Zielony total look w stylu Tippi Hedren możecie odtworzyć na ciuchach z sieciówek.

Udanej zabawy na Halloween 2014!

