38-letnia Halina Mlynkova jest znana ze swoich odważnych stylizacji - śmiałego pokazywania brzucha czy kusych sukienek pokazujących jej ponętne kształty. Jednak w ostatnim czasie gwiazda wyjątkowo upodobała sobie stylizacje inspirowane stylem lat 70. Tym razem wybrała go na konferencję promującą nowy sezon "The Voice of Poland". Dżinsowe dzwony, biały t-shirt i buty na koturnie tworzyły niezobowiązujący zestaw, który doskonale pasował do charakteru wydarzenia.

Reklama

Ubierz się jak Halina Mlynkova

Spodnie inspirowane stylem gwiazdy oraz t-shirt z krótkimi rękawami i ozdobnymi guziczkami w okolicy dekoltu znalazłyśmy w najnowszej kolekcji marki H&M. Dopełnieniem całości są brązowe sandałki na obcasie i naszyjnik w etnicznym stylu z Topshopu. Do tego dodałyśmy jeszcze zamszową torebkę z Mango i okulary przeciwsłoneczne zdobione zwierzęcym motywem z Jeepers Peepers (kupicie je w sklepie internetowym Zalando.pl). Co myślicie o naszej propozycji? Podoba się wam?

Reklama

Już jutro pierwsze nagrania do #thevoiceofpoland 😉 będzie fantastycznie! Wiem to! 😉🎶🎤 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Halina Mlynkova (@halinamlynkova) 23 Lip, 2015 o 12:02 PDT

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Prosty look z wyprzedaży - Anja Rubik

Ewa Chodakowska nosi adidas Originals

Pojedynek gwiazd: Sykut vs Szczawińska