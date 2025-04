W ostatnich dniach sklep internetowy Halens.pl zaprezentował gwiazdom i dziennikarzom najgorętsze trendy na sezonu wiosna-lato 2016. Na prezentacji nie zabrakło znanych z zamiłowania do mody aktorek i piosenkarek. Wśród gości pojawiły się m.in. Agnieszka Kaczorowska, Klaudia Halejcio, Olga Borys, Olga Kalicka, Urszula Dębska czy Marika.

Trendy na wiosnę-lato 2016 z kolekcji sklepu Halens.pl

Przed nami sezon, pełen najgorętszych trendów, które zdążyły opanować modowe wybiegi. Sklep

internetowy Halens.pl przygotował dla swoich klientek mnóstwo propozycji, od akcesoriów po total

looki skrojone na miarę prawdziwych wielbicielek mody. Eklektyczny sezon wiosna-lato 2016 będzie

należeć do odważnych! Minimalizm i swobodna elegancja to klasyka, z którą kontrastować będzie powrót do ery boho i orientu, sportowy luz oraz kwieciste nadruki. Na prezentacji zostało zaprezentowanych 5 najmocniejszych trendów.

1. Smart Casual



To modowe pogranicze na styku klasyki i swobody. Kombinacja elegancji z dozą kontrolowanego luzu pozwala czuć się komfortowo, przy jednoczesnej gwarancji profesjonalnego wizerunku. Wygodę bez odchodzenia od klasycznych form zapewniają alternatywne tkaniny, nieszablonowe długości krojów oraz urozmaicona paleta kolorystyczna ubrań Smart Casual.

fot: materiały prasowe halens.pl

2. Gipsy Orient



Powrót do najbardziej beztroskiej ery mody lat 70. Trend Gipsy Orient to swoista mieszanka stylów boho i hippie, łącząca feerię barw minionej epoki z oryginalnością bohemy. Motywem przewodnim Gipsy Orient są luźne fasony i opływające sylwetkę kroje. Wszystko to w zamszowym, koronkowym lub wzorzystym wydaniu. Sukienki w kształcie litery A, z szerokimi rękawami to element najbardziej charakterystyczny linii, nie licząc kultowych już dzwonów, które powróciły w tym sezonie na dobre. Dopełnieniem są frędzle, naszycia i aplikacje znamienne, jako obowiązkowe dla trendu detale.

3. Modern Minimal



Połączenie elegancji i prostolinijności stwarza nieograniczone, a jednocześnie ponadczasowe możliwości. Modern Minimal charakteryzuje powściągliwość, skromność i maksymalna koncentracja na prostocie. W tym trendzie luksus zapewnia doskonały gatunek materiału i genialne wykończenie. W połączeniu z neutralną gamą kolorystyczną stanowi kwintesencję wysmakowania i klasy. Po prostu - mniej, znaczy więcej.

fot: materiały prasowe halens.pl

4. Flower Power



Trend w wydaniu marki to istna gra kolorów i faktur. Duże i wyraźne printy kwiatowe, w zestawieniu z kontrastującymi tkaninami nadają ubraniom graficzny charakter i podkreślają wiosenne stylizacje. Idealną harmonię dla kwiecistych nadruków stanowią lekkie i przezroczyste tkaniny oraz luźne formy krojów. Flower power to kwintesencja bezpretensjonalnej romantyczności, która powraca co sezon.

5. Sport Chic



Coś dla podążających za modą, ale nade wszystko ceniących wygodę. Początkowo doceniany głównie w modzie ulicznej, coraz częściej staje się inspiracją w modzie użytkowej. Elegancja przełamana sportem świadczy o pomysłowości i niezwykłym wyczuciu stylu. Zestawienia sporty chic to komfortowa nowoczesność w casualowym wydaniu.

