Dżinsowa kolekcja Topshop na jesień i zimę idealnie współgra z charakterem Hailey, jej energią i witalnością. Córka Williama Baldwina - tak, z tej słynnej rodziny Baldwinów to wschodząca gwiazda światowego modellingu. A do tego kumpluje się z IT girl, czyli Kylie Jenner. Znane nazwisko, piękna buzia i super figura gwarantują udaną karierę!

Jak nosić denim według Topshop?

Hailey Baldwin to dziewczyna, która świetnie oddaje różne osobowości modeli dżinsów tej brytyjskiej marki - jest seksowną Leigh, chłopczycą Mom i modową Baxter. Są tu lata 90., 70. i nowoczesne kroje. Hailey to wszystkie te dziewczyny, intuicyjne wyczuwa najnowsze trendy pojawiające się na ulicach, jest też elegancka, ale co najważniejsze, pozostaje indywidualistką.

Kolekcja jeans od Topshop to szeroka gama krojów i sylwetek z tkanin dżinsowych o różnych stopniach wyprania. W linii pojawia się 9 modeli w najróżniejszych stylach, a przede wszystkim opartych na najnowszych trendach. Są tu: wąskie, z wysoką talią, z tkaniny ze stretchem, bez wykończenia nogawki na dole, rurki z miękkiej tkaniny dżinsowej, o długości 7/8 czy model ze zwężaną nogawką, ze sztywnego dżinsu i z wysoka talią.

Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie cały lookbook!

