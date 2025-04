Jessica Alba i Miranda Kerr pojawiły się ostatnio na pokazie kolekcji H&M na sezon jesień-zima 2014/15. Obydwie miały na sobie sukienki z kolekcji H&M Conscious Exclusive. Wygląda na to, że one naprawdę potrafią wyglądać bosko we wszystkim, nie tylko w sukni od znanego i drogiego projektanta!

H&M Conscious Exclusive - wieczorowe sukienki gwiazd

Jessica wybrała piękną, koronkową sukienkę przed kolano, rozszerzaną do dołu. Golfik dodał jej jeszcze więcej delikatności. Za to czarne rajstopy, szpilki i bordowe usta, które miała na sobie uzupełniły całość o odrobinę "pazura". Cudnie! A Miranda? Była jeszcze bardziej elegancka. Miała na sobie czarną, rozszerzaną suknię. Jej cena, jak na H&M jest niemała - suknia kosztuje 799zł. Ale jak na gwiazdorskie kieszenie, to przecież grosze!



