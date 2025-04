W Londynie odbyła się wielka impreza w słynnej The Serpentine Gallery. Summer Party to okazja dla gwiazd by pokazać się w modnych stylizacjach na ten sezon. Większość z nich. Oprócz Edie Campbell, modelki, która zaliczyła wpadkę (jej zdjęcie znajdziecie w galerii poniżej), wszystkie wyglądały świetnie.

Gwiazdy na The Serpentine Gallery Summer Party

Kate Hudson wyglądała (przynajmniej naszym zdaniem), najlepiej. Aktorka w biało-czarnej stylizacji od Louis Vuitton prezentowała się jak milion dolarów. Cekinowa spódnica maxi i bluzka bez rękawów to hit. Oprócz niej na evencie pojawiła się jedna z najsłynniejszych fashionistek - Alexa Chung. Modelka w ekscentrycznej sukience Christophera Kane'a (kolekcja jesień-zima 2015/2016), wyglądała świetnie.

Starsza siostra Cary - Poppy Delevingne wybrała na tę okazję podobnie jak Alexa - kreację Christophera Kane'a. W połączeniu z jej jasną karnacją ciemna pomadka wygląda doskonale.

Na imprezie można było również podziwiać kilka topowych modelek. Lara Stone wybrała ekstrawagancką mini w serduszka a Karlie Kloss pomarańczowy projekt, który połączyła z płaskimi butami. Która według was wyglądała najlepiej na londyńskiej imprezie? Zagłosujcie w naszej sondzie!

