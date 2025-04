Mają do dyspozycji stylistów oraz niezliczoną liczbę ubrań i dodatków. Mimo to im także zdarza się założyć to samo co koleżance po fachu. Dlatego postanowiłyśmy przyjrzeć się dokładniej stylizacjom gwiazd.

Efekt xero u gwiazd

Jak się okazuje w takiej niezręcznej sytuacji znalazło się wiele popularnych piosenkarek, aktorek czy modelek. Zaczynając od Gwen Stefani i Mirandy Kerr, które pojawiły się w takim samym płaszczu. Przez Dominikę Kulczyk i Fergie, które zakochały się w tej samej sukience od

Saint Laurenta. Po Paulinę Sykut i Klaudię Halejcio występujących w dżinsowej sukience polskiej marki Bizuu.

To jednak nie są jedyne przypadki. Rihanna i Kasia Kowalska zdecydowały się na taki sam garnitur. Zaś Małgorzata Socha i Patrycja Kazadi wystąpiły w takim samym kombinezonie od Valentino. W podobnej sytuacji znalazła się również Ada Fijał, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Kasia Burzyńska czy Khloe Kardashian.

Niestety, niektóre panie mają wyjątkowego pecha. Tak np. Margaret miała na sobie takie same buty co Honey. Znów na innej imprezie założyła botki, które miała na sobie Joanna Horodyńska. Ta druga też nie należy do wyjątkowych szczęściar. Gdyż innym razem miała na sobie spódnicę łódzkiego duetu MMC na którą zdecydowała się również Marcelina Zawadzka.

