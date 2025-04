Już nie pamiętamy czasów kiedy hollywoodzkie gwiazdy nosiły wyłącznie rozmiar XS, teraz moda na krągłości i figury w rozmiarze XL to normalka, dlatego postanowiłyśmy przestudiować jak gwiazdy stylizują się nosząc rozmiar większy niż "O".

Gwiazdy w rozmiarze XL na rozdaniu nagród Emmy 2014

Melissa McCarthy znana z serialu "Mike i Molly" to jedna z "największych" aktorek współczesnego kina. 44-letnia gwiazda nominowana do Oscara nigdy nie próbowała się odchudzać, a nawet wykorzystuje swoją wagę do zdobywania dobrych ról w filmach. Jak widać czarna suknia w żaden sposób nie wyszczupli aktorki, jednak ta i tak wygląda w niej świetnie. Obok Melissy do naszego zestawienia trafiły gwiazdy hitowego serialu "Orange is The New Black". Dascha Polanco to dominikańska piękność, która kocha swoje kształty. Jednak jej jasna suknia jest wyraźnie na nią za mała. Biust nie leży dobrze, a ramiona są zbyt wyeksponowane, podobny zarzut mamy do czarnoskórej Danielle Brooks.

Mindy Kaling to amerykańska aktorka pochodzenia hinduskiego. Jej czerwona sukienka Kenzo świetnie komplementowała jej figurę. Dekolt z akcentem na szyję odciąga wzrok od ramion, a przepaska pod biustem podkreśla talię. Najgorzej jednak ze wszystkich wyglądała młoda Lena Dunham. Twórczyni słynnego serialu HBO "Dziewczyny" w sukni projektu Giambattisty Valliego z jego jesiennej kolekcji haute couture wygląda niechlujnie. Tiulowy dół i koszulowa góra to kompletnie niedobrana do jej sylwetki stylizacja. A jakie jest wasze zdanie? Która z aktorek noszących rozmiar XL wyglądała najlepiej, a która najgorzej?

