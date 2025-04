Wczoraj wieczorem w fantastycznych wnętrzach Skweru Hoovera w Warszawie Zalando zorganizowało "modowy trening". Można było podziwiać wiosenno-letnie kolekcje marek dostępnych w sklepie a do tego zagrać pingponga czy wirtualnego tenisa. Na evencie pojawiło się również mnóstwo gwiazd, których looki postarałyśmy rozłożyć na czynniki pierwsze. Co zatem noszą polskie celebrytki?

Zalando Fashion Traning

Marcelina Zawadzka postawiła na grungowy look z płaszczem w kratę. Płaszcz ten pochodzi z kolekcji polskiej marki SI-MI - model nazwany Revolution kupicie za 590 złotych. Gwiazda uzupełniła ten look kopertówką Karla Lagerfelda z podobizną jego kota. Torebkę znajdziecie na Zalando.pl w cenie ok. 695 złotych.

fot. ONS.pl

Jak można było się spodziewać na evencie nie mogło zabraknąć Sabriny Pilewicz. A raczej torebek jej projektu. Paulina Sykut i Paulina Krupińska swoje stylizacje uzupełniły niewielkim modelem "Palermo", który kupicie m.in. w sklepie internetowym projektantki za ok. 900 złotych. Jak widzicie pudełkowa torebka pasuje zarówno do ekstrawaganckiego casualu jak i kobiecej sukienki.

fot. ONS.pl

Ada Fijał na imprezie Zalando przyszła w spodniach adidas Originals w kropki, które połączyła z płaszczem Baccuarelli od marki Minimo Wear. Model w kolorze zgniłej zieleni kosztuje 689 złotych i dostępny jest również w internecie.

Zaś Sylwia Nowa postawiła na znane i sprawdzone sieciówki. crop top pochodzi z kolekcji H&M zaś spodnie z C&A. Botki to model z DeeZee a torebka to projekt Pauliny Schaedel. Zaś futerko kupicie w sklepie internetowym Shein. A na koniec Kamila Szczawińska, która po raz kolejny wybrała szarą torebkę z frędzlami od marki Milate. Koszt tego dodatku to ok. 590 złotych.

