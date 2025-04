W słynnym The Shrine Auditorium w Kalifornii odbyło się tegoroczne rozdanie nagród Teen Choice Awards. Jedna z najgłośniejszych imprez w Hollywood to finał plebiscytu, w którym głosują fani na swoje ulubione gwiazdy, seriale, czy filmy. Tym razem, podobnie jak w latach poprzednich, czerwony dywan obfitował w największe gwiazdy. My wybrałyśmy kilkanaście stylowych 20-latek, którymi możemy się inspirować.

Modne 20-latki na Teen Choice Awards 2014

Mimo upału na czerń postawiła 22-letnia Selena Gomez. Gwiazda w komplecie od Saint Laurent wyglądała szałowo. Trochę gorzej (ale tylko trochę), czerń wystylizowała Hilary Duff. 27-letnia aktorka w skórzanej spódnicy z ASOS i crop-topie Sachin & Babi prezentowała się świetnie.

27-letnia Lea Michele ("Glee"), miała na sobie kolorową sukienkę mini od Fausto Puglisiego. Gwiazda po raz kolejny udowodniła, że prosty look jest zawsze trafiony. 24-letnia Taylor Swift w zielonym komplecie marki Novis prezentowała się pięknie! Zaś gwiazda "Pamiętników Wampirów" - 25-letnia Nina Dobrev w komplecie francuskiego domu mody Vionnet została okrzyknięta jedną z najlepiej ubranych gwiazd imprezy. Zgadzacie się z tym werdyktem?

Zajrzyjcie do galerii z imprezy Teen Choice Awards 2014: