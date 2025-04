Wczorajszy pokaz Macieja Zienia nie mógł obyć się bez jego ulubionych gwiazd. A w tym Katarzyny Gwizdały (Kate Rozz) i Anety Kręglickiej, które podobnie jak wiele razy wcześniej miały na sobie kreacje właśnie jego projektu. Obie też wyglądały fantastycznie. Kate w długości mini i ekstrawaganckich sandałach, a Aneta w asymetrycznej spódnicy z masywnym paskiem...wszystko ze sobą grało, a stylizacje zaliczamy do najlepszych na imprezie.

Gwiazdy na pokazie Macieja Zienia - Icons

Oprócz przyjaciółek projektanta doceniłyśmy, po raz kolejny look Edyty Herbuś. Aktorka i tancerka w prostej stylizacji w kolorze czarnym prezentowała się świetnie. Oversize'owy płaszcz, modny golf i złote dodatki. Kochamy to! A na koniec niespodzianka. Znana tancerka i żona milionera po metamorfozie, którą przeszła jakiś czas temu wciąż zachwyca. Tym razem w eleganckiej sukience w stylu lat 60., prostych szpilkach i torebką Chanel wyglądała jak Audrey Hepburn. No prawie!

