Na wczorajszym pokazie Roberta Kupisza na jesień i zimę 2015/2016, pojawiło się kilka gwiazd, które postawiły na ekstrawaganckie, a nawet ekscentryczne looki. Ewa Szabatin, której nie straszna jest krytyka wciąż nosi "zwariowane" stylizacje z własną metką. Ołówkowa spódnica z maziajami w połączeniu z kozakami, bluzą z aplikacjami i mocnym makijażem...nie wyglądała dobrze.

Reklama

Gwiazdy na pokazie Roberta Kupisza

Natasza Urbańska wybrała na tę okazję wzorzystą sukienkę kopertową, którą połączyła z baseballówką. Niecodzienny look, ale zaliczamy go do udanych. A co, wy na najnowszą stylizację Moniki Olejnik? Gwiazda TVN w różowościach i połyskujących spodniach, a do tego ekstrawaganckim płaszczu? Mimo wszystko, jakoś to wszystko ze sobą grało. A na koniec Tomasz Jacyków. Znany stylista, jak zwykle zaszalał, a na pokazie Kupisza nawet Michał Witkowski zrezygnował z szaleństw. Jednak Jacyków i jego styl zawsze wzbudza w nas pozytywne emocje. Oby więcej takich modowych szaleńców!

Reklama

Więcej stylizacji polskich gwiazd:

Sara Mannei Boruc w modnych pastelach

Kasia Sokołowska stawia na modną skórę

Polskie gwiazdy na pokazie Maćka Zienia