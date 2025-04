Nasza redakcja pojawiła się na wczorajszym pokazie MMC Studio Design, który odbył się na 42. piętrze warszawskiego wieżowca Cosmopolitan. Boski widok na całą stolicę, fantastyczny klimat i muzyka na żywo sprawiły, że był to jeden z najciekawiej zaaranżowanych eventów sezonu. Oczywiście oprócz fantastycznej kolekcji imprezę uświetnił tłum bardzo dobrze ubranych gwiazd. My z nich wybrałyśmy te najlepiej wyglądające.

Gwiazdy na pokazie MMC Studio Design

|Płaszcz Thecadess, cena ok. 3199 zł, torebka Anya Hindmarch, cena ok. 4,200 zł, torebka Chanel, cena ok. 20,000 zł |

Joanna Horodyńska, która od lat jest związana z łódzkim duetem MMC miała na sobie total look z ich metką. Stylizacja inspirowana boho uzupełniona została torebką "Boy" od Chanel i ponownie biżuterią APM Monaco. Podobnie jak ona na MMC postawiła Natalia Siwiec. Ta swoją odważną kreację uzupełniła zabawną kopertówką Anji Hindmarch w kształcie opakowania płatków śniadaniowych.

Paulina Sykut na pokazie pojawiła się w boskim płaszczu duetu Thecadess. Granatowe cudeńko z lekko połyskującej tkaniny wyglądało na niej fantastycznie. Zaś Kinga Rusin postawiła na pastele. Gwiazda TVN wyglądała bardzo kobieco i niezobowiązująco.

Na imprezie można było również spotkać świetnie wyglądające Kasię Zielińską i Magdę Steczkowską. Jednak ich zdjęcia znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

