Paryski tydzień mody to najważniejsza impreza modowa na świecie. To właśnie tam dzieje się modowa magia...na wybiegach i poza nimi. Najważniejsze domy mody prezentują swoje kolekcje, a na ulicach można spotkać wielkoformatowe gwiazdy. Na pokazach, a raczej między nimi można spotkać takie gwiazdy jak Kim Kardashian, Anna Wintour, czy Salma Hayek.

Gwiazdy na Paris Fashion Week

W Paryżu pojawiła się barwna fashionistka Anna Dello Russo, która jak zwykle zwracała na siebie uwagę szalonymi stylizacjami. Salma Hayek zaprezentowała ponadczasową klasykę, a Natalia Vodianova postawiła na sportowy styl casual. Miroslava Duma, najsłynniejsza rosyjska fashionistka aktualnie jest w ciąży, a jej każdy look to istny majstersztyk. Zresztą zobaczcie i oceńcie same.

