Do rozdania Oscarów 2015 pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak gwiazdy i całe Hollywood rozgrzewa się do tego wydarzenia już jakiś czas. Ostatnio w Beverly Hills odbyła się specjalna impreza na cześć nominowanych do Nagrody Akademii aktorów. Podczas Oscar Nominees Luncheon gwiazdy zaprezentowały eleganckie, ale koktajlowe stylizacje. Nie znalazłyśmy tu długich sukni i wielkich kreacji. A raczej parę inspiracji, jak fantastycznie wyglądać w koktajlowej sukience.

Reklama

Gwiazdy na Oscar Nominees Luncheon

Julianne Moore stonowaną sukienkę w kolorze czerwieni. Baskinka podkreślała jej kształty, ale masywne buty skróciły jej nogi. Fantastycznie wyglądała Emma Stone. Młoda aktorka w długości midi prezentowała się świetnie. Reese Witherspoon postawiła na sprawdzony duet bieli z czernią, a Felicity Jones i Marion Cotillard wybrały bardziej wymyślne sukienki. Zresztą zobaczcie same zaglądają do naszej galerii.



Reklama

Więcej mody w stylu Hollywood:

Gwiazdy na rozdaniu SAG Awards 2015

Walentynki w stylu gwiazd. Zobacz!

Moda po 40-tce: Jennifer Aniston