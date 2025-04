Tydzień mody to przede wszystkim to, co możemy oglądać na wybiegach, jednak z sezonu na sezon coraz większą wagę przykuwają stylizacje spoza wybiegu. Na czele z celebryckimi lookami, które pojawiają się w towarzyskich rubrykach. Idąc za tą modą postanowiłyśmy przejrzeć stylizacje gwiazd z pokazów Michaela Korsa, Zaca Posena, Alice & Olivia, czy towarzyszącemu pokazom after party zorganizowanego przez magazyn InStyle. Jak noszą się aktualnie zagraniczne gwiazdy?

Reklama

Gwiazdy podczas Mercedes-Benz Fashion Week

Na ściankach sponsorskich, czerwonych dywanach, czy po prostu nowojorskich ulicach fotoreporterzy mają wiele roboty. Bo gwiazd nie brakuje. Bella Thorne to stała bywalczyni NYFW, podobnie jak Jennifer Morrison, czy siostry Hilton. Wszystkie, jak widać stawiają na odważne printy i mocne kolory. Stroje są bardziej casualowe, nie ma tu długości maxi, a gwiazdy pokazują o wiele więcej ciała niż mogłyśmy przypuszczać. Oczywiście nie wszystkie, rosyjska fashionistka Miroslava Duma stawia na retro komplety w printy w stylu lat 60., a Alessandra Ambrosio na modne kombinezony. A jak wyglądają inne bywalczynie największych imprez modowych? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Konrad Fado ocenia wieczorowe kreacje

Gwiazdy na festiwalu w Toronto

Celebrytki na New York Fashion Week

Zobaczcie więcej stylizacji gwiazd z tygodnia mody w NYC: