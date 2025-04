Nowojrski Fashion Week to zawsze świetna okazja do podpatrzenia nowych trendów. A gdzie, jak nie na gwiazdach możemy zobaczyć najciekawsze stylizacje, projekty i połączenia? W związku z tym wybrałyśmy kilkanaście stylizacji gwiazd, które pojawiały się na jesienno-zimowych pokazach New York Fashion Week. Zobaczcie i oceńcie same ich looki!



Stylowe gwiazdy na New York Fashion Week

Rihanna na pokazie Zaca Posena pojawiła się w stylizacji w najmodniejszym kolorze sezonu. Sukienka projektu tego amerykańskiego designera wyglądała świetnie w połączeniu z obszernym płaszczem Chanel. Mary J Blidge, Kesha, AnnaSophia Robb i Anna Wintour postawiły na wspaniałe futra. Katie Holmes wybrała seksowną czerń w połączeniu z czerwienią, a Christina Hendricks na look w stylu retro. Czyli sprawdzonym przez lata stylu, który podkreśla wyjątkową urodę i figurę gwiazdy.



