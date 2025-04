Ostatnio w Londynie odbyła się wielka gala wręczenia nagród NME 2015 (magazynu New Musical Express). Na gali pojawiło się kilka gwiazd, o których rzadko wspominamy, a szkoda. Zazwyczaj pisze o nośnych nazwiskach, dlatego tym bardziej zainteresował nas styl wschodzącej gwiazdki muzyki Charli XCX, czy Elli Eyere. Zaś Florence Welch z Florence and the Machine chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.

Gwiazdy na rozdaniu nagród New Musical Express



Charli XCX, autorka hitu "Boom Clap" i "Break The Rules" pojawiła się na czerwonym dywanie w dość odważnej stylizacji. Buduarowa sukienka z koronką w połączeniu z klapkami z puszkiem wyglądały jakby artystkę przyłapali chwilę po przebudzeniu. Do tego futro w panterkę i całość nabrała smaczku w stylu lat 90.

Ella Eyere wybrała look w swoim stylu. Inspiracje poprzednimi dekadami, ultra wysokie kozaki i obszerna kurtka pasują do jej burzy loków doskonale. A na koniec Florence Welch, jak zwykle w stylu hippie. Zwiewna sukienka i wisiorki to zestaw bardzo w stylu piosenkarki.

