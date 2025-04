W Hollywood nieprzetrwanie gwiazdy imprezują na medialnych przyjęciach. W końcu wrzesień to początek sezonu, a serialowe aktorki i aktorzy są zobligowani to promocji swoich dzieł, a co za tym idzie pokazywanie się na czerwonych dywanach. Tym razem wybrałyśmy się, niestety tylko wirtualnie na imprezę stacji telewizyjnej NBC i magazynu Vanity Fair.

Gwiazdy na imprezie w Hollywood

Największą gwiazdą imprezy stacji telewizyjnej NBC i magazynu Vanity Fair była Katherine Heigl, która pojawiła się na czerwonym dywanie w prostym zestawie z górą na ramiączkach spaghetti. Wyglądała ładnie, jednak bardziej do twarzy jej z pofalowanymi włosami, przylizanie do niej totalnie nie pasuje.

Na evencie pokazała się również Rashida Jones ("Parks & Recreation"), aktorka w białej bluzce i spódnicy wyglądała ładnie, ale za bardzo zwyczajnie. Obok nich na ściankach pozowała m.in. Lauren Graham ("Kochane Kłopoty"), aktorka w prostej czarnej sukience wyglądała bardzo elegancko. Podobnie jak Kate Walsh ("Chirurdzy"). Jednak ta ostatnia postawiła na kolor. Asymetryczna sukienka w mocnym odcieniu odróżniała się od reszty. I bardzo dobrze!

